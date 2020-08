A Nissan organizou uma corrida diferente de todas as outras e uma das poucas capazes de fazer crescer água na boca. Sobretudo, a quem gosta de sushi. De um lado, um Nissan GT-R, o mais venerado desportivo da marca japonesa, destacando-se por ser igualmente o que oferece a melhor relação potência/preço do mercado na categoria dos 600 cv e, do outro lado, o popular mestre de sushi Hiroyuki Terada, que teria de estabelecer um recorde com o número de California rolls feitos enquanto o GT-R dá uma volta ao traçado de Homestead, para o que necessita de menos de 1 minuto e 50 segundos.

Ninguém questiona que o GT-R é rápido nas rectas e eficaz a descrever as curvas do circuito, mas o chef é um ás na cozinha japonesa, tendo já batido dois recordes do Guinness World Records publicamente, uma vez que integraram o programa de televisão The F Word, de Gordon Ramsay.

O Nissan GT-R, pilotado por um condutor de faca nos dentes, cumpriu uma volta à pista em 1.49, isto enquanto Terada, de faca em riste, fez cinco California rolls. O desafio seguinte foi saber quantos rolls o chef conseguiria ingerir durante uma nova volta ao circuito. O piloto foi mais rápido, baixando para 1.42, pelo que Terada apenas teve tempo de comer dois dos cinco California rolls que tinha feito.

O terceiro desafio voltou a recorrer ao uso da afiada faca do chef, a quem foi pedido que arranjasse um pargo e convertesse metade para nigiri e sashimi. A aposta parecia complexa, mas nada que assustasse Hiroyuki Terada, que resolveu o assunto antes que o GT-R cortasse a linha de meta.

O quarto e derradeiro desafio consistiu em saber quantas rodelas de cenoura era Hiroyuki Terada capaz de cortar, durante uma volta a esta pista nos arredores de Miami. De recordar que o chef mostrou no programa de Gordon Ramsay que era capaz de retirar 88 rodelas à cenoura de olhos vendados em apenas 30 segundos, quando o recorde anterior estava nas 50. Apostaram que Terada não conseguiria ultrapassar as 275 rodelas e… perderam, quando o japonês ultrapassou a fasquia imposta por apenas uma unidade.