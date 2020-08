As candidaturas ao segundo concurso do Programa Renda Acessível da Câmara de Lisboa, que integra 30 casas, abrem na sexta-feira e decorrem até meados de setembro, anunciou o município. Em comunicado, a Câmara de Lisboa refere que esta “segunda bolsa de habitações” é composta por 30 casas, com tipologias que vão do T1 ao T4.

O período de candidaturas irá decorrer a partir de sexta-feira, até às 17:00 de 14 de setembro.

De acordo com a autarquia, “todo o processo de candidatura, incluindo a seleção das casas e documentação necessária, será realizado através do portal que congrega os vários programas de acesso à habitação do município: habitarlisboa.pt”.

Na nota é ainda referido que está prevista a abertura de novos concursos “nas próximas semanas”, com as restantes casas “asseguradas através do programa Renda Segura, bem como do património disperso que a autarquia tem reabilitado”.

Segundo a Câmara de Lisboa, no primeiro concurso da Renda Acessível, que terminou em janeiro, foram garantidas 120 casas “a jovens e famílias da classe média, com rendas que não podem ultrapassar 30% do rendimento líquido dos agregados familiares”.