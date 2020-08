A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Uma menina de 11 anos, que tinha testado positivo para o novo coronavírus, morreu esta terça-feira no Hospital Joan XXIII em Tarragona, na Catalunha. A imprensa espanhola assegura que o Ministério da Saúde está a aguardar o resultado da autópsia, de maneira a determinar se a morte da criança está ou não relacionada com a Covid-19.

Josep Maria Argimon, secretário de Saúde Pública da Catalunha, defendeu que “é preciso diferenciar bem as duas coisas”, bem como determinar se a menina morreu ou não na sequência do novo coronavírus. “Não podemos pensar em nenhum momento que [a morte da menor] seja por causa” do coronavírus, afirmou, citado pelo El Mundo. “Trata-se de um caso muito triste.”

Numa fase inicial, a criança que não sofria de patologias prévias deu entrada no Hospital Verge de la Cinta, no município espanhol de Tortosa — dias antes tinha testado positiva. Mais tarde, com um estado de saúde mais debilitado, foi transferida de urgência para o Hospital Joan XXIII, onde haveria de falecer pouco depois das 7h da passada terça-feira.

O óbito aconteceu na sala de cirurgia, uma vez que a criança estava a ser tratada de urgência por sofrer de dor abdominal aguda, que originou uma isquemia intestinal e perfuração gástrica, de acordo com o Diari de Tarragona.

A autópsia ao corpo da menor vai permitir perceber se esta sofria ou não de um síndrome semelhante ao de Kawasaki. Em maio teve alta hospitalar a única criança até agora diagnosticada em Portugal com sintomas semelhantes aos da doença de Kawasaki associados à Covid-19, uma ligação que tem intrigado a comunidade médica por todo o mundo e que ainda não tem explicações claras.