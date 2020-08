Paisagens arrebatadoras e retratos originais fazem parte das melhores fotografias tiradas com um iPhone, assim consideradas na 13º edição dos iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), concurso que, como é costume, contou com inscrições de milhares de fotógrafos de todo o mundo.

De todas as imagens submetidas, dezenas figuram no top 3 de 18 categorias, sem contar com os três nomes que merecem o título “Fotógrafo do Ano” e o grande prémio, desta feita atribuído à fotógrafa do Reino Unido Dimpy Bhalotia pela imagem “Flying Boys”.

@dimpybhalotia #streetphotographer born in #Mumbai who is now based in #London won the title of “#photographer of the year" at 2020 i phone photography awards [#ippawards] for her image tittled "flying boys" a #monochrome image showing #varanasi boys jumping in #River below. pic.twitter.com/JCyKdU460J

— BEHIND THE DARK (@behindthedark_) July 23, 2020