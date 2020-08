A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O auditório 1.º de Maio perde a cobertura, mas o recinto ganha espaço. As pessoas serão “arrumadas” por assistentes de plateia e terão de usar máscara no acesso a espaços e a todos os serviços de atendimento. Estas são algumas das medidas divulgadas esta quinta-feira para a 44.ª edição da Festa do Avante! — que este ano começa três horas mais cedo.

No seu jornal oficial, o PCP dedicou duas páginas às regras obrigatórias para a realização do evento a realizar-se no fim de semana de 4 e 6 de setembro. A par das medidas oficias, a Juventude Comunista Portuguesa já tinha divulgado um vídeo a ensinar a dançar a Carvalhesa, canção bandeira do partido, em tempos de pandemia.

Portas abrem mais cedo, pessoas serão encaminhadas por assistentes de plateia e terão de usar máscara

Este ano a Festa do Avante! começa mais cedo. O objetivo é evitar aglomerações junto das entradas. Assim, a Porta da Quinta da Princesa e a Porta da Quinta do Cabo vão abrir ao público pelas 16h00 de sexta-feira — na edição do ano passado a abertura foi por volta das 19h00.

Já no recinto, os visitantes serão encaminhados por assistentes de plateia — uma espécie de arrumadores de pessoas — para dirigir os visitantes aos lugares e garantir que as regras sanitárias são cumpridas. O acampamento exterior continuará a existir com uma lotação limitada, embora não seja ainda conhecido o número máximo de pessoas que podem entrar no recinto e acampar.

O PCP recomenda ainda aos visitantes que “levem máscara, porque o seu uso será obrigatório no acesso a espaços e a todos os serviços de atendimento“.

Mais espaço e mais esplanadas. Auditório 1.º de Maio sem cobertura

O partido estima que, no total, mais 10 mil m2 de espaço estará acessíveis aos visitantes, em comparação com o que estava nos anos anteriores, “contribuindo assim para o descongestionamento e alargamento de todas as áreas com atividades e para uma adequada circulação”. As regras preveem que todos os espaços tenham “delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos”.

O número de bares e restaurantes será reduzido, mas em contrapartida o número de esplanadas será alargado, “com distanciamento assegurado entre mesas e cadeiras”. “Também nesses espaços serão garantidas equipas de higienização permanentes e pontos de água e sabão acrescidos”, lê-se na lista de regras. A oferta gastronómica mantém-se, mas serão adaptadas as suas ementas “às condições atuais” e irá evitar-se “o retorno de utensílios para dentro dos espaços de serviço e confeção”.

A Festa do Avante! contará com três palcos centrais: o palco 25 de Abril cresceu 6000 m2, o auditório 1.º de Maio deixou de ter cobertura, passando a ter 5000 m2 ao ar livre, e o palco Paz aglutinará a programação de outros palcos, informa o partido. “O Avanteatro, que terá enfoque na programação de rua, e o Cineavante, que estará na zona do lago, funcionarão ao ar livre e com área de plateia consideravelmente maior“, lê-se entre as medidas.

A Festa do Livro deixa a tenda fechada e estará em local amplo e com sombra. O Espaço Ciência terá corredores de oito metros e funcionará com a reprodução de conteúdos audiovisuais. O Espaço Criança também verá o seu espaço aumentado”.

Também as casas de banho serão maiores. O PCP assegura que a edição deste ano do Avante! contará com “instalações sanitárias de grandes dimensões” e que uma delas será exclusiva para crianças. Nestes espaços, estará uma equipa de limpeza em permanência e, no horário fixo, serão encerradas para uma limpeza e desinfeção mais frequente e mais profunda.

PCP promete “atenção redobrada” à higiene e segurança alimentar. E pede pagamento com cartão

O pagamento com cartão e contactless serão os meios de pagamento “privilegiados de maneira a evitar o manuseamento de dinheiro”. O partido alerta no entanto que “existirão apenas dois pontos de multibanco para levantamentos no recinto”.

O PCP grante que há uma “atenção redobrada” às “questões da higiene e segurança alimentar”, com ações de formação e manuais adaptados à legislação atual. “Será utilizado equipamento de proteção individual e serão acrescentados dispensadores de álcool gel aos dispensadores de sabão anti-bacteriano já utilizado”, lê-se ainda.

Por toda a festa, serão ouvidos e divulgados conselhos para evitar a propagação do vírus: “O som geral, a revista da Festa, o guia do visitante e a sinalética serão veículos para transmissão de mensagens acerca das questões sanitárias e de saúde pública.”