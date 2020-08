O Ministério Público confirmou que abriu um inquérito às ameaças feitas a três deputadas e à SOS Racismo pelo grupo neonazi Nova Ordem de Avis – Resistência Nacional. Numa resposta por escrito enviada ao Observador, a Procuradoria-Geral da República adianta que “serão investigados todos os factos que vieram a público nos últimos dias”.

Três deputadas foram ameaçadas pela Nova Ordem de Avis – Resistência Nacional a abandonarem os cargos políticos e o país no prazo de 48 horas, caso contrário “serão tomadas medidas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português”. A ameaça consta num email enviado para a Associação SOS Racismo com uma lista de pessoas a quem se dirige a mensagem e que inclui as deputadas do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. O Bloco de Esquerda já tinha adiantando que ia apresentar queixa ao Ministério Público.