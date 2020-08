A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Esta quarta-feira, o Governo enviou um conjunto de recomendações às escolas para o novo ano letivo de maneira a que estas recuperem o tempo perdido. De acordo com a TSF e o Público, as escolas terão de implementar um plano de recuperação e consolidação das aprendizagens que terão ficado pelo caminho devido à pandemia, que forçou o ensino à distância.

O processo de recuperação terá uma incidência maior nas primeiras cinco semanas do novo ano letivo, ainda que a sua consolidação se prolongue ao longo de 2020/2021. Para o Ministério da Educação, saber escrever é uma das aprendizagens tidas como prioridade neste processo, sobretudo no que se refere ao 2.º e ao 6.º ano de escolaridade.

Às escolas é dada a possibilidade de gerirem o currículo de forma “mais flexível”. As medidas constam do documento de 51 páginas — “Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 2020/2021” — enviado pelo Ministério da Educação às escolas.

No documento destaca-se ainda o “desenvolvimento do trabalho autónomo por parte dos alunos” e a aposta em ações de “cidadania ativa”, sendo que os exames nacionais do secundário deverão repetir em 2021 a estrutura deste ano.

As escolas terão também de estar preparadas para transitarem entre o regime presencial e o ensino à distância “de forma não disruptiva”, o que exige fazer um diagnóstico das competências digitais dos alunos. No documento, o Governo esclarece que “houve aprendizagens que não se desenvolveram e alunos que tiveram menos capacidade de acompanhar os colegas”.