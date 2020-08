Os portugueses reciclaram mais embalagens durante a pandemia, segundo a Sociedade Ponto Verde que dá conta do enviou de 185 mil toneladas de embalagens entre janeiro e julho, um aumento de 5% face ao período homólogo de 2019.

As embalagens de cartão para alimentos líquidos (ECAL) representaram a maior variação face ao mesmo período de 2019 com um crescimento de 41% na recolha seletiva. A este material seguiram-se nos bons resultados o alumínio e o aço com aumentos de 27% e 18%, respetivamente. O papel/cartão aumentou 7%, enquanto que o vidro e o plástico aumentaram 4% e 3%, respetivamente.

Em comunicado, esta instituição privada sem fins lucrativos, que tem por missão organizar e gerir a retoma e valorização de resíduos de embalagens, refere que “num período em que o país enfrentou enormes desafios e em que os portugueses viram o seu estilo de vida forçosamente alterado, estes resultados revelam que os comportamentos de reciclagem continuaram a fazer parte do seu dia-a-dia”.

Para a Sociedade Ponto Verde (SPV), os dados agora divulgados representam o compromisso contínuo dos portugueses com a reciclagem e a sua consciência de que “reciclar faz parte da solução”, indo ao encontro do repto lançado em abril e presente nas duas campanhas de sensibilização levadas a cabo desde o início do ano.

“Durante a pandemia a SPV manteve-se focada na sensibilização para as temáticas da reciclagem com campanhas como “Não te separes do essencial”, um agradecimento aos portugueses que continuaram a reciclar, e “reciclar faz parte do Verão”, relembrando que mesmo nesta altura de férias e de maior descontração é importante manter este comportamento”, assinala em comunicado Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

Para Ana Isabel Trigo Morais, estes resultados mostram os bons hábitos de reciclagem estão cada vez mais intrínsecos nos portugueses assim como o trabalho da Sociedade Ponto Verde em matéria de educação e sensibilização para a reciclagem. “Agora, é preciso que todos continuem a acreditar e a empenhar-se na reciclagem das embalagens para que estes valores mantenham uma tendência positiva que nos permita alcançar as importantes metas que se avizinham”, acrescenta a CEO da SPV.