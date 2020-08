Em atualização

Durante os meses de confinamento (de abril a junho), as receitas da Farfetch, loja online de moda de luxo, subiram 74% face ao mesmo período de 2019 totalizando 365 milhões de dólares. Já os prejuízos depois de impostos mais do que quadruplicaram face aos mesmos meses de 2019: de 95 milhões, passaram a 436 milhões de dólares, segundo os resultados apresentados esta quinta-feira, após o fecho da bolsa de Nova Iorque.

O volume de negócios da empresa liderada por José Neves subiu 34% no segundo trimestre do ano face ao mesmo período do ano passado, para 721,310 milhões de dólares.

Segundo José Neves, fundador e presidente executivo da empresa, o segundo trimestre de 2020 “foi um recorde para a Farfetch”.

(…) Atraímos mais de meio milhão de novos consumidores — o maior valor de sempre, e marcas e retalhistas juntaram-se para oferecer a mais ampla seleção de moda de luxo que já vimos no Marketplace. Temos o prazer de apoiar um número muito grande de marcas de luxo líderes do mundo que estão a aproveitar a nossa plataforma global para navegar no cenário atual”.

“Acredito que esta aceleração contínua por detrás dos nossos negócios resulta de uma mudança de paradigma nas compras de luxo”, acrescenta ainda.

Elliot Jordan, o responsável financeiro da empresa cotada na bolsa de Nova Iorque, refere que os resultados “mostram o momento de aceleração por trás da plataforma Farfetch”. Durante o segundo trimestre do ano, “vimos os níveis sem precedentes de envolvimento dos utilizadores, downloads da aplicação móvel e as transações impulsionadas por novos consumidores”.