A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) vai criar uma rota turística e gastronómica para valorizar e promover aquele produto regional, nomeadamente as marcas “Beira Baixa”, “Serra da Estrela” e “Rabaçal”.

A nova rota pretende qualificar e valorizar um produto turístico capaz de melhorar a atratividade e dinamização turística da região e contempla os territórios da Beira Baixa (NUTT III DOP Queijos da Beira Baixa e Requeijão da Beira Baixa), da Serra da Estrela (região das DOP Queijo Serra da Estrela e Requeijão Serra da Estrela) e do Rabaçal (NUT III da Região de Coimbra e Região de Leiria)”, refere em comunicado esta associação com sede em Castelo Branco.

Segundo o referido, a iniciativa já tem apoio financeiro garantido, numa candidatura aprovada pelo Turismo de Portugal e apresenta um investimento elegível aprovado de cerca de 327 mil euros, sendo 70% financiado pelo Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino.

A InovCluster refere igualmente que este projeto integra “a estratégia mais abrangente do Programa Valorização da Fileira do Queijo DOP da Região Centro”. Assumindo uma elevada importância estratégica, a rota permitirá alavancar também o Programa Valorização da Fileira do Queijo DOP da Região Centro.

Ao estruturar e qualificar a oferta de um novo produto turístico, associando os Queijos com DOP ao território rural, às tradições e à gastronomia, diversificando as atividades a si ligadas e criando novas formas de rendimento e fixação da população no território, a rota pretende dar um novo impulso ao turismo e à economia local”, lê-se na informação.

Citada na nota, a presidente da InovCluster, Cláudia Domingues Soares, afirma que a “aprovação desta iniciativa permitirá uma complementaridade entre vários parceiros fundamentais para o desenvolvimento, tanto do turismo da região, como da referida fileira dos queijos do Centro com Denominação de Origem Protegida (DOP).

A InovCluster, com sede nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, em Castelo Branco, tem como objetivo o aumento da competitividade dos sistemas produtivos locais e regional e para a afirmação da região Centro de Portugal ao nível nacional e internacional.

Criada em 2009, conta com 176 associados entre empresas, associações, instituições de ensino superior, instituições de investigação e desenvolvimento (I&D) ligadas ao setor agroindustrial e agroalimentar e vários municípios da região Centro.