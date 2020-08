A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O presidente do PSD, Rui Rio, quer saber em que moldes será feita a redução da lotação máxima da Festa do “Avante!”, que vai ser realizada em setembro apesar da pandemia da Covid-19, e pediu “coerência” ao Governo.

“Se reduzirem a lotação máxima (100.000 pessoas) em 50%, ela passará a corresponder ao Estádio do Porto ou do Sporting completamente cheios”, escreveu Rui Rio numa mensagem publicada na noite de terça-feira no Twitter.

“Aguardo com expectativa qual será a anunciada redução que o Governo irá fazer, em coerência com a sua obrigação de defesa da saúde pública“, acrescentou o líder social-democrata.

Se reduzirem a lotação máxima (100.000 pessoas) em 50%, ela passará a corresponder ao Estádio do Porto ou do Sporting completamente cheios.

Aguardo com expectativa qual será a anunciada redução que o Governo irá fazer, em coerência com a sua obrigação de defesa da saúde pública. https://t.co/eYzzvpUlfH — Rui Rio (@RuiRioPSD) August 12, 2020

Apesar de os festivais de música terem sido cancelados este ano devido à pandemia da Covid-19, a Festa do “Avante!” vai mesmo ser realizada no início de setembro.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, a ministra da Saúde afirmou que a Direção-Geral da Saúde ainda está a definir as regras concretas que serão aplicadas ao evento organizado pelo Partido Comunista Português, sublinhando que ainda está à espera de respostas que foram feitas à organização.

Contudo, Marta Temido deixou uma garantia: embora a lotação máxima do espaço onde o festival se realiza seja de 100 mil pessoas, a capacidade terá de ser reduzida. Porém, não foram dados detalhes sobre como vai ser feita essa redução.

Depois de a pandemia ter obrigado ao cancelamento de todos os festivais de música que habitualmente ocupam grande parte do verão português, surgiu a discussão sobre o que aconteceria à Festa do “Avante!”, realizada em setembro e com uma componente central muito semelhante a um festival de música.

Desde o início da discussão, o PCP argumentou que a Festa do “Avante!” não é um festival de música, mas sim atividade política — logo não abrangida pelo cancelamento dos festivais. Esse argumento foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa, que chegou a dizer: “Não nos passa pela cabeça proibir atividade política”.