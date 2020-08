A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Entre o arranque parcial da época balnear, a 6 de junho, e o último domingo, 9 de agosto, o sinal vermelho que indica a lotação máxima das praias foi acionado 2476 vezes. Os dados, citados esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias, são da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Nesse período, a bandeira amarela foi içada 5188 vezes e a verde mais de 21 mil vezes. Os sinais — de lotação plena, elevada ou até um terço, respetivamente — funcionam apenas como um aviso para que os veraneantes procurem outra praia.

Ainda neste espaço de tempo, considerando a informação disponibilizada pela APA, estiveram nas praias portuguesas mais de 12,6 milhões de pessoas, com o fim de semana de 4 e 5 de julho, cujo valor médio da temperatura foi superior a 35º, a ser o de maior ocupação. No último fim de semana, 25 praias com uma ocupação igual ou superior a 2 mil pessoas registaram a ocupação máxima — a praia de S. João da Caparica encabeçou a lista, com nadadores-salvadores da Costa da Caparica a garantirem àquele jornal que, também aos fins de semana, assiste-se à invasão dos areais sem regras.

A aplicação Info Praia, que mostra em tempo real a ocupação das praias, e o site juntam aos fins de semana 60 mil utilizadores diários. A APA está a monitorizar 522 praias, o que representa 850 mil lugares disponíveis.