Está ao virar da esquina a apresentação oficial do primeiro SUV a bateria da Skoda, pois a revelação do Enyaq iV está agendada para dia 1 de Setembro, em Praga. Até lá, há que esperar uma sucessão de teasers para manter a curiosidade em alta, tendo agora sido divulgados alguns esboços do exterior, acompanhados de um vídeo onde o responsável máximo pelo design da marca checa enfatiza os aspectos mais marcantes do crossover eléctrico.

O mano mais barato do Volkswagen ID.4, com o qual partilha motores, baterias e a arquitectura MEB, a plataforma modular do Grupo Volkswagen específica para veículos eléctricos, deixa-se ver em quatro esboços que nos dão uma ideia de como será o seu aspecto final. Ainda que, tratando-se de desenhos, é natural que alguns elementos sejam proporcionalmente exagerados face ao que se espera da versão de produção. É o caso das rodas, por exemplo, se bem que o chefe de design exterior da Skoda, Karl Neuhold, aponte as suas dimensões generosas, aliadas a uma maior altura ao solo, como as características que mais contribuem para conferir uma “presença poderosa” ao SUV checo.

O que também salta à vista nas imagens agora divulgadas é a ausência dos puxadores nas portas, não sendo expectável que a marca de Mladá Boleslav, que é conhecida pelas suas soluções inteligentes mas acessíveis, venha a optar por elementos escamoteáveis.

Face aos restantes membros da família SUV da Skoda, animados por motores a combustão, o futuro Enyaq iV demarca-se nas proporções e no estilo, privilegiando um visual mais dinâmico, para o que concorrem a frente mais curta e volumosa e a linha inclinada do tejadilho. Na opinião de Karl Neuhold, a secção dianteira é a mais impactante, nela sobressaindo os faróis de matriz de LED e a assinatura configurada pelas luzes de iluminação diurna.

Com um comprimento de 4,648 m por 1,877 m de largura, uma altura de 1,618 m e uma distância entre eixos de 2,765 m, o Enyaq iV promete oferecer um generoso espaço a bordo, fruto de montar as baterias no piso do veículo, o que lhe eleva a distância ao solo. Segundo Neuhold, a habitabilidade não é o único trunfo do modelo, que também se destacará pelo coeficiente de penetração aerodinâmica, de somente 0,27 – um valor de respeito, considerando que se trata de um SUV.

Voltando às imagens, destaque para a base do pilar A, onde surge a inscrição “Founder’s Edition”, sinónimo de uma série limitada que assinalará o 125º aniversário da marca de Mladá Boleslav e da qual serão produzidas apenas 1895 unidades. Ao que o Observador conseguiu apurar, esta edição especial não será disponibilizada em Portugal.