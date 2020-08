Três turistas espanhóis morreram e um outro encontra-se desaparecido na sequência de um acidente de canoagem no leste da Suíça, disseram esta quinta-feira as autoridades policiais do cantão de Saint-Gall.

O acidente, na quarta-feira, localizou-se em Vattis (comuna de Pfafers) nas quedas de água do Parlitobel, numa zona do rio muito utilizada pelos praticantes de canoagem.

Inicialmente os quatro espanhóis foram dados como desaparecidos depois de a região ter sido atingida por intensas trovoadas. Os corpos de três espanhóis foram encontrados durante a noite.

Segundo a polícia, o quarto elemento do grupo continua desaparecido.

Durante a noite de quarta-feira, as condições meteorológicas obrigaram os socorristas a interromperem a operação de busca que foram retomadas hoje de manhã.

Os quatro turistas efetuavam a descida do rio sem guia.

“Era um grupo que viajava de forma particular”, disse à agência Keystone-ATS, o porta-voz da polícia do cantão de Saint-Gall.