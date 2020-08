Israel e os Emirados Árabes Unidos alcançaram esta quinta-feira um “acordo de paz histórico”. O anúncio foi feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na rede social Twitter. “Um enorme avanço hoje! Acordo de paz histórico entre os nossos dois grandes amigos, Israel e os Emirados Árabes Unidos!”, escreveu.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Uma declaração conjunta entre os três países, assinada por Donald Trump, pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu e pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, refere que este acordo vai contribuir para a normalização das relações entre os dois países e para o “avanço da paz no Médio Oriente”.

Parte do acordo implica a suspensão da anexação de áreas da Cisjordânia por Israel, algo que o povo palestiniano reivindicava face à intenção mostrada pelo executivo de Netanyahu de expandir os colonatos israelitas na região. Por outro lado, a Palestina há muito contava com o apoio de estados árabes como os Emirados Árabes Unidos, a quem sempre apelou que não estabelecessem ligações diplomáticas com Israel.

Os Emirados Árabes Unidos tornam-se assim o primeiro país árabe do Golfo e um de apenas três estados de maioria árabe a estabelecer laços diplomáticos com Israel, recorda a Associated Press.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi também reagiu através do Twitter: