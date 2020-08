A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Os vereadores do PCP na Câmara de Lisboa pediram esta quinta-feira explicações à autarquia sobre que iniciativas está a desenvolver para salvaguardar cerca de 140 utentes e 79 trabalhadores, após o anunciado encerramento de um lar de Marvila no final de agosto.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) denunciou, na terça-feira, o despedimento coletivo de 79 trabalhadores do lar Mansão de Santa Maria de Marvila, gerido pela Fundação D. Pedro IV, que acusa o Instituto de Segurança Social (ISS) de não cumprir obrigações financeiras contratualizadas num protocolo de gestão assinado em 2004, tornando a situação insustentável.

A Fundação comunicou a intenção de avançar para o despedimento coletivo dos 79 trabalhadores a 03 de agosto e está previsto que o lar encerre no dia 27 deste mês. Além dos trabalhadores, o lar tem cerca de 140 utentes que estarão a ser colocados em outros lares com protocolo com o Estado, segundo o sindicato.

Num requerimento dirigido ao presidente, Fernando Medina (PS), os vereadores do PCP João Ferreira e Jorge Alves questionam qual “o conhecimento por parte da câmara desta grave situação” e também que diligências já foram desenvolvidas pelo município, junto do Instituto da Segurança Social, “para garantir o acolhimento destes utentes e a integração dos trabalhadores”.

O Instituto da Segurança Social, sob tutela do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, garantia, segundo as notícias difundidas, parte do financiamento necessário para o funcionamento deste lar, que disponibiliza cuidados residenciais especializados para idosos, com especial intervenção nas pessoas que padecem de Esquizofrenia, Parkinson, HIV, Alzheimer ou com problemas de alcoolismo”, destacou o PCP no seu requerimento.

Segundo o CESP, o referido protocolo identificava um conjunto de obras necessárias à conservação do edifício e previa o seu financiamento com verbas do Estado.

Em reunião entre o CESP e os responsáveis da fundação, o sindicato foi informado de que o investimento de mais de dois milhões de euros feito pela IPSS em obras nunca foi ressarcido pelo Estado, pelo que a instituição considera não ter condições financeiras para se manter em funcionamento.

Na quarta-feira, numa reposta a questões da Lusa, o Instituto da Segurança Social revelou que está “em estreita articulação” com a Fundação D. Pedro IV para desencadear soluções para o acolhimento dos utentes do lar, bem como para os trabalhadores.

O ISS referiu estar “a acompanhar todo o processo de perto, não só encontrando soluções para os utentes, mas também trabalhando em conjunto com outras instituições para que seja encontrada uma resposta para os trabalhadores”.