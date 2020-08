A oferta electrificada da Série 5 aumenta com a chegada do novo 545e xDrive, que vem ampliar o leque de versões híbridas plug-in (PHEV) desta gama. Depois do 530e e do 530e XDrive, disponíveis na variante berlina e carrinha, eis que agora a família é alargada com a introdução do 545e xDrive que, ao contrário dos outros PHEV da família Série 5, para já só estará disponível no sedan e sempre com tracção integral, trocando o quatro cilindros por um seis cilindros em linha a gasolina de 3,0 litros TwinPower Turbo com 286 cv.

O conjunto eléctrico mantém-se, ou seja, também nesta versão o fabricante bávaro continua a recorrer a um motor eléctrico de 80 kW (109 cv). A potência combinada do motor a gasolina e do motor eléctrico é de 394 cv e 600 Nm de binário máximo, com o 545e xDrive a anunciar que cumpre os 0-100 km/h em 4,7 segundos, podendo depois alcançar os 250 km/h de velocidade máxima (em modo EV, a velocidade está limitada a 140 km/h).

O interior do novo 545e xDrive 6 fotos

A unidade eléctrica é alimentada por uma bateria de 11,2 kW úteis (12 kW brutos) colocada sob o banco traseiro, para uma melhor gestão do espaço sem prejudicar a volumetria da bagageira (410 litros). O acumulador pode ser recarregado numa tomada com uma potência máxima de 3,7 kW (16 amperes) e, nesse caso, a carga completa é armazenada em 3,6 horas, tempo que sobe para 6 horas caso o carregamento seja efectuado numa tomada doméstica de 2,3 kW.