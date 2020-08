Em atualização

O chef Ljubomir Stanisic é o mais recente “reforço” da SIC. A notícia foi confirmada ao Observador pelo próprio cozinheiro e surge depois de há várias semanas se especular sobre esta mudança. A estrela do programa “Pesadelo na Cozinha” e dos prestigiados restaurantes “100 Maneiras” e “Bistro 100 maneiras”, em Lisboa, muda-se então para a estação de Paço d’Arcos onde irá integrar um conjunto de novos projetos transversais do Grupo Impresa, “que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo”, lê-se num comunicado oficial emitido pela estação televisiva.

No mesmo comunicado Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa, ressalva que a mudança do chef vai permitir consolidar “a diversificação dos conteúdos sob a matriz da ousadia e da criatividade nas diferentes plataformas”.

A mudança deverá materializar-se a partir de setembro, com a reentré, e Daniel Oliveira afirma no mesmo comunicado que o chef Ljubomir “tem uma intuição natural para a comunicação” e é “uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português”. Acrescenta ainda que a sua mudana para a SIC vai permitir “consolidar a diversificação dos conteúdos sob a matriz da ousadia e da criatividade nas diferentes plataformas”. Prevê-se que Ljubo colabore com “diferentes canais do grupo” sendo um deles uma “nova plataforma streaming que a SIC irá lançar”.

TVI contra-ataca

Como resposta à mudança para a SIC, a TVI anunciou que “reserva-se agora o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbito dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic”, lê-se num comunicado partilhado por Nuno Santos, diretor-geral da estação de Queluz de Baixo, na sua conta de Facebook.

COMUNICADOO Chef Ljubomir Stanisic rescindiu hoje, unilateralmente, o contrato de trabalho com a TVI.Ljubomir tinha… Posted by Nuno Santos on Friday, August 14, 2020

“A TVI está surpreendida com este procedimento inusitado, no momento em que decorriam negociações entre as partes para a renovação do acordo global por mais dois anos. A TVI fez uma oferta e uma contra-oferta, dentro de valores considerados ajustados”, lê-se ainda.

O responsável máximo da TVI escreveu ainda que “no início de 2020” Stanisic estabeleceu um novo contrato, “em condições muito favoráveis e invulgares no mercado”, para a produção de uma nova temporada de “Pesadelo na Cozinha” que só não começou a ser gravada por causa de “um problema sério num joelho” de Ljubo e, claro, “devido à Pandemia”. O retomar da produção, diz Nuno Santos, estava “com data marcada para 15 de Setembro”.

Finalmente é deixado ainda a certeza de que a “TVI lançará, em breve, um novo programa do género”.