A taxa de desemprego no segundo trimestre de 2020 em Angola aumentou 4 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado, estimando-se em 32,7% e em cerca de 4,7 milhões de desempregados, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano.

Segundo o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA) referente ao segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego subiu 4 pontos percentuais face ao segundo trimestre do ano de 2019, registando-se um total de 4.737.747 desempregados.

O inquérito revelou que a taxa de desemprego “foi estimada em 32,7%, valor superior em 0,7 pontos percentuais ao do trimestre anterior (32,0%) e 4,0 pontos percentuais relativamente ao trimestre homólogo (28,7%)”.

No segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego da população com 15 ou mais anos aumentou em 0,7 pontos percentuais. A população desempregada com 15 ou mais anos aumentou em 0,05% comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, correspondendo a um aumento de 2.290 pessoas”, destacou a nota.