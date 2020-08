Um surto de meningoencefalite vírica (inflamação do cérebro e meninges causada por um vírus), causada pelo vírus do Nilo, já afetou 19 pessoas na área de Sevilha, noticiou o El País. Destas, 17 estão internadas, sete nos cuidados intensivos.

O vírus do Nilo é transmitido por um mosquito bastante comum na região da bacia do rio Guadalquivir — mas não se transmite de pessoa para pessoa. Este ano, talvez como resultado da pandemia, há mais 30% de mosquitos na zona de Coria del Río e La Puebla del Río do que em anos anteriores. Como choveu na primavera e as pessoas não andavam no campo, acumularam-se mais poças de água parada onde os mosquitos depositam os ovos.

Os habitantes da região estão aconselhados a usar repelente para evitar as picadas, a evitar os passeios durante o nascer e pôr do sol, quando a atividade dos mosquitos é maior, a usar magas compridas e redes mosquiteiras.

A fumigação poderá ser a única solução neste caso para controlar a quantidade de mosquitos e é defendida por Jordi Figuerola, investigador da Estação Biológica de Doñana, um parque natural naquela bacia.