O homicídio de um rapaz de cinco anos morto a tiro por um estranho enquanto andava de bicicleta no seu bairro está a causar consternação em Wilson, na Carolina do Norte, numa altura em que o único suspeito já foi acusado de homicídio intencional.

A vítima, um rapaz de cinco anos chamado Cannon Hinnant cujo funeral foi esta quinta-feira, estava a brincar com duas irmãs na rua quando foi brutalmente asssassinada com um tiro na cabeça. Uma vizinha, Dorys Lybrand, assistiu ao incidente, referindo à televisão WRAL que ao início pensava que o suspeito “estava a brincar com os miúdos”.

Mas, depois, tudo aconteceu rapidamente: “Avançou para ele, apontou-lhe a arma à cabeça e disparou”. Depois, o suposto homicida fugiu. O pai, Austin Hinnant, chegou a levar o filho ao hospital, onde acabou por ser declarado o óbito.

O único suspeito do crime foi detido e colocado em prisão preventiva na segunda-feira, isto é, um dia depois do crime. Foi identificado como Darrius Sessoms e tem 25 anos. De acordo com o jornal Raleigh News & Observer, o suspeito , que esteve preso duas vezes em 2017, vai ser ouvido em tribunal a 25 de agosto.

Em declarações à WRAL, o pai da criança, em cuja casa o Cannon Hinnant estava a dormir essa noite (os pais são divorciados), referiu que foi vizinho de Darrius Sessoms durante oito anos e chegou a recebê-lo em casa para jantar.

“O Senhor diz-nos para amarmos o próximo. Tenho comida que chegue para todos. Só queria ser simpático”, disse o pai, Austin Hinnant, que garantiu não ter qualquer tipo de conflito com Darrius Sessoms. “Não havia nada entre mim e ele, não havia quaisquer maus fígados, nada que lhe desse uma razão para ele fazer isto”, disse.

Por agora, a polícia ainda não determinou a causa que terá estado por trás do homicídio de que é acusado Darrius Sessoms. Ainda assim, os media locais referem que o ato foi premeditado.

Está neste momento a decorrer uma angariação de fundos para custear as despesas do funeral de Cannon Hinnant, tendo reunido até ao momento 5.577 dólares (4.730 euros). Chegou a estar marcada uma vigília para honrar a vida de Cannon Hinnant, que de acordo com o jornal local Wilson Times foi cancelada, e será realizada noutra data, a pedido da família.