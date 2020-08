O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, aceitou esta sexta-feira a indicação de Filipe Nascimento para o cargo de presidente do Governo Regional do Príncipe, tendo marcado a sua investidura para terça-feira, indicou fonte governamental.

“Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a minha concordância à sua indigitação ao cargo de Presidente do Governo Regional do Príncipe”, disse o chefe do executivo, em carta enviada a Filipe Nascimento, que a Lusa teve acesso. No documento, Jorge Bom Jesus marcou para dia 18 a cerimónia de investidura do sucessor de José Cardoso Cassandra, e dos secretários regionais que compõem o novo governo, na cidade de Santo António.

A aceitação de nome para liderar o Governo da Região Autónoma do Príncipe acontece uma semana depois de Jorge Bom Jesus auscultar, por videoconferência, os representantes dos dois movimentos com assento na Assembleia Legislativa Regional, da União para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), Filipe Nascimento, e do Movimento Verde para Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), Nestor Umbelina.

Filipe Nascimento foi eleito, em novembro do ano passado, no congresso da UMPP como líder do movimento que tem liderado o Governo da Região Autónoma do Príncipe nos últimos 14 anos.

O congresso de novembro alterou os estatutos do movimento, estabelecendo que seis meses após a sua eleição, o novo presidente deve assumir a liderança do Governo Regional – prazo que foi, entretanto, ultrapassado devido à pandemia de Covid-19.

O presidente do Governo Regional cessante despediu-se publicamente dos principenses, após mais de uma década no cargo, com a convicção de deixar uma ilha mais confiante, esperançosa e aberta ao mundo.

Temos, hoje, sem dúvidas nenhumas, passados estes anos, um Príncipe mais confiante e menos titubeante, mais esperançoso e menos cético, mais aberto ao mundo e menos escondido, mais assertivo e menos contestatário e, sobretudo, que sabe, perfeitamente, onde está e para onde quer ir. Este é o maior contributo que demos à região e ao país, como entidade insular e arquipelágica, nestes últimos anos”, escreveu José Cassandra na rede social Facebook.

Na hora da saída, José Cassandra manifestou-se honrado por ter liderado os destinos da ilha, atribuindo os sucessos da sua governação a um esforço coletivo.

Como exemplos, apontou a captação de investimento direto estrangeiro, a apresentação da candidatura e integração do Príncipe como Reserva da Biosfera da UNESCO ou a realização de grandes eventos como a comemoração do centenário da comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

Filipe Nascimento é um jovem quadro natural de Príncipe, de ascendência cabo-verdiana e formado em Direito em Portugal, que durante vários anos trabalhou na Câmara Municipal de Oeiras.