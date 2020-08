O incêndio florestal que deflagrou esta sexta-feira na Sertã, distrito de Castelo Branco, entrou em resolução às 18h58, enquanto outro fogo que preocupa os bombeiros na região Centro, em Ourém, distrito de Santarém, mantém-se ativo.

“O incêndio mantém-se ativo, estamos com alguma dificuldade de acesso aos flancos, mas o combate está a evoluir favoravelmente“, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, em declarações cerca das 19h30.

As chamas na freguesia de Atouguia, no norte do distrito de Santarém, lavram em zona de povoamento florestal desde as 15h27 e estão a ser combatidas por 187 operacionais, apoiados por 53 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a informação disponibilizada pela página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na Sertã, o incêndio que deflagrou pelas 15h29 em zona de mato entrou em resolução cerca de três horas e meia mais tarde, às 18h58, informou o CDOS de Castelo Branco. De acordo com a ANEPC, um incêndio encontra-se em resolução quando deixa de existir perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

No local, perto da povoação de Marmeleiro, na zona sudeste do concelho da Sertã, mantêm-se 280 operacionais, apoiados por 82 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 19h30, segundo a página da ANEPC, estavam em curso no continente sete incêndios rurais (dois no distrito da Guarda e um em Braga, Viseu, Bragança, Setúbal e Santarém, respetivamente), envolvendo cerca de 500 operacionais, 150 viaturas e 11 meios aéreos.