Pedro Gonçalves, o "chatinho" para os adversários que viveu com Rúben Neves e agora vai ser reforço do Sporting

No final de julho, pouco depois de o Campeonato acabar, Fábio Martins deu uma entrevista à Rádio Cidade Hoje, a rádio local de Vila Nova de Famalicão. Em conversa, um dos capitães da equipa que ficou à beira de garantir o apuramento para as competições europeias na primeira temporada depois da subida à Primeira Liga falou sobre a campanha brilhante do Famalicão, sobre o treinador e sobre os colegas. Disse que João Pedro Sousa é uma “excelente pessoa” que fez um “grande trabalho”, que Guga é “o mais vaidoso” do plantel e que o campeão FC Porto foi o adversário mais difícil de enfrentar. Para Pedro Gonçalves, reservou dois tópicos.

“O Pedro Gonçalves é o mais nervoso, é chatinho e é muito difícil aturá-lo. É muito chatinho, está sempre a falar dentro de campo, todos os adversários se queixam dele”, disse Fábio Martins, em jeito de brincadeira, sobre o médio de 22 anos. Fábio e Pedro foram dois dos destaques de uma equipa do Famalicão que ficou no sexto lugar na Liga, que durante alguns minutos dos descontos da última jornada esteve apurada para a Liga Europa e que viu um golo do Marítimo adiar o sonho europeu. Uma equipa do Famalicão bem orientada por João Pedro Sousa, que tinha Fábio Martins como líder, Roderick e Centelles como patrões da defesa, Uros Racic como dono do meio-campo e Toni Martínez e Diogo Gonçalves como referências ofensivas. Pedro Gonçalves, na zona intermédia, a ‘8’ ou a ’10’, funcionou como a bússola de uma equipa como um pendor atacante sempre muito vincado – agora, está à beira de se tornar o mais recente reforço do Sporting.

De acordo com informações recolhidas, o acordo está fechado. Os leões pagaram uma verba a ronda os seis milhões de euros mais objetivos por 50% do passe do jogador também conhecido como Pote, faltando apenas as garantias bancárias da operação para haver o anúncio oficial. A possibilidade de haver jogadores no negócio para reduzir a verba envolvida existiu mas caiu por terra. Entretanto, o médio ofensivo, que vai assinar contrato por cinco temporadas, já tem exames médicos marcados, devendo estar na Academia na próxima semana.

Totalmente à vontade no futebol português e dono da braçadeira de capitão em várias ocasiões, era fácil imaginar que Pedro Gonçalves fosse nascido e criado nos escalões nacionais. Mas a verdade é que não é bem assim – e esta foi mesmo a primeira temporada do médio de 22 anos na Primeira Liga. Natural de Chaves, o internacional Sub-20 por Portugal começou a dar os primeiros passos na formação do Desp. Chaves antes de atrair a atenção do Sp. Braga, onde subiu pelas camadas jovens até ao juniores. Foi nessa altura que, em 2015 e com apenas 17 anos, se mudou para Espanha e para o Valencia, onde acabou por completar a formação numa altura em que era Nuno Espírito Santo o treinador da equipa principal. Ficou dois anos, sem nunca se estrear perto dos “grandes” nem pisar o relvado do Mestalla, e rumou ao Wolverhampton em 2017, reencontrando o técnico português.

Em duas épocas em Inglaterra, esteve principalmente ao serviço das equipas de Sub-21 e Sub-23 dos wolves, mas mereceu uma aposta de Espírito Santo na Taça de Inglaterra. Em agosto de 2018, há quase dois anos, entrou na segunda mão de uma eliminatória contra o Sheffield Wednesday, substituindo Elliot Watt por volta da hora de jogo. O Wolverhampton ganhou, numa edição da Taça em que só caiu nas meias-finais com o Watford, e Pedro Gonçalves estreou-se no futebol inglês e na equipa mais portuguesa de Inglaterra.

A adaptação ao país, garante, foi fácil devido ao grande grupo de jogadores portugueses no clube. “Os portugueses juntavam-se muitas vezes e criámos todos uma forte ligação. Falamos diariamente”, contou o jogador há pouco tempo em entrevista ao jornal O Jogo, onde acabou por revelar que desenvolveu uma amizade próxima com Rúben Neves, com quem chegou a viver durante três meses. “Mas raramente falávamos de futebol. Queríamos era jogar PlayStation e jogar futebol no jardim”, recordou Pedro Gonçalves, que dedicou o primeiro golo que marcou pelo Famalicão ao internacional português – para desagrado da namorada. “A minha namorada ficou chateada por causa da amizade tão próxima com o Rúben e então decidi dedicar-lhe [o golo seguinte]. Já estou perdoado”, brincou o jovem jogador.