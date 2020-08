A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta sexta-feira que vai apresentar uma queixa-crime contra o jornal Público por causa de um cartoon publicado pelo suplemento Inimigo Público que, diz a força de segurança, “associa a PSP a um qualquer movimento político-ideológico, afetando publicamente a isenção e apartidarismo que caracterizam a instituição”.

O cartoon em questão é da autoria do ilustrador Nuno Saraiva e surge esta sexta-feira na primeira página do suplemento satírico Inimigo Público. No cartoon é possível ver várias pessoas com tochas na mão e máscaras. A imagem ilustra uma sátira com o líder do Chega, André Ventura, e é uma referência clara à manifestação de extrema-direita que ocorreu no último fim-de-semana em frente à sede do SOS Racismo — na qual foram usadas, precisamente, tochas e máscaras.

Essa manifestação, com o nome “parada Ku Klux Klan”, terá sido convocada por membros da Resistência Nacional, um novo grupo que reúne antigos militantes da Nova Ordem Social, Partido Nacional Renovador e dos Portugal Hammer Skins.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a PSP escreve que, “no referido cartoon, que aparentemente está relacionado com uma ação com conotação política, ocorrida no passado sábado, em frente à sede da organização SOS Racismo, em Lisboa, surge uma figura caricaturada vestida com um uniforme da PSP”.

A polícia afirma que a ilustração afeta a isenção da instituição, que resulta “não só de obrigação estatutária e da condição policial, mas também da convicção dos polícias que a integram”.

“A Estratégia PSP 2020/2022, aprovada pelo Diretor Nacional, é clara sobre esta matéria, referindo a ‘Isenção e rejeição de qualquer forma de extremismo e discriminação’ como um valor e um pilar ético fundamental”, acrescenta a nota. “A PSP lamenta a leviandade com que o jornal e o cartoon em questão feriram a boa imagem da instituição e dos polícias que nela servem e protegem os nossos concidadãos.”

“Por a PSP considerar que os factos referidos ofendem a credibilidade, o prestígio e a confiança devidos à instituição consubstanciando a prática de crime, serão os mesmos, ainda hoje, formalmente participados ao Ministério Público e exercido o direito de queixa pelo Diretor Nacional”, conclui o comunicado.