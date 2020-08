Um incêndio de grandes dimensões na zona de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, está a obrigar esta sexta-feira os bombeiros a grandes esforços para proteger as habitações das localidades da região.

Segundo a página da Proteção Civil, um incêndio rural na freguesia de Cavez, daquele concelho, era combatido na tarde desta sexta-feira por 81 bombeiros, apoiados por 23 viaturas e cinco meios aéreos.

“É uma frente de fogo muito forte, está muito vento, e os meios aéreos estão com dificuldade”, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, Duarte Ribeiro, citado pelo Jornal de Notícias.

Ainda não conseguimos combater o fogo diretamente e agora a nossa missão é defender casa a casa”, acrescentou o responsável.

De acordo com o mesmo jornal, o fogo rural naquela freguesia havia sido dado com dominado por volta das 21h30 de quinta-feira. Porém, por volta da hora de almoço desta sexta-feira (12h57, segundo a própria Proteção Civil), o incêndio reacendeu-se e está agora a preocupar as autoridades no local.