Um já tinha sido visto a chegar ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de fazer um vídeo a agradecer ao Grémio antes de deixar Porto Alegre. Outro foi “apanhado” na tarde de ontem a fazer exames médicos em pleno Hospital da Luz. E ainda outro, que tinha motivado a viagem de Rui Costa e Tiago Pinto à Alemanha, tinha chegado de avião privado a Portugal horas depois de terem sido tornadas públicas imagens do pai com o empresário que intermediou o negócio, César Boaventura. Agora é oficial: o Benfica apresentou de uma assentada três reforços para a próxima temporada, anunciando as contratações de Vertonghen, Waldschmidt e Everton Cebolinha.

“Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt?”, anunciou o Benfica através das suas redes sociais, antes de colocarem um outro tweet com “Soon” e as bandeiras da Bélgica, do Brasil e da Alemanha, os três países de origem dos reforços. Tudo foi preparado para puxar as atenções para o canal do clube, que teria na emissão a apresentação oficial no mesmo local e com os mesmos contornos de Jorge Jesus.

Em atualização