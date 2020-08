A Contemporary Amperex Tecnology (CATL) é um fabricante chinês de baterias de iões de lítio cada vez mais respeitado, tanto mais que se tem vindo a estender à Europa e aos EUA, transformando-se num produtor global. Contudo, não é fácil esquecer o número de vezes que já prometeu (sem materializar) grandes avanços tecnológicos para breve. A começar pelas baterias sólidas, aquelas que se pensa que vão assegurar um salto tecnológico para os veículos eléctricos.

O mais recente projecto da CATL diz respeito à localização das células da bateria no interior dos veículos. Em vez de alojá-las num pack paralelepipédico, sob a plataforma do chassi, os responsáveis chineses esperam que, em 2030, seja possível instalar as células, divididas em pequenos grupos, um pouco por todo o lado, aproveitando todos os interstícios do chassi.

A ideia parece boa, se nos concentrarmos exclusivamente no aproveitamento do espaço. Mas os packs de baterias têm as suas necessidades específicas e uma delas diz respeito ao facto de todas as células terem de estar sempre à mesma temperatura (refrigeração). Ora, um dos problemas dos fabricantes, como por exemplo a PSA, que usam plataformas multienergia – que o grupo francês já prometeu abandonar a partir de 2023 –, é a dificuldade em garantir que todas as células têm a mesma temperatura de funcionamento, por estarem espalhadas um pouco por todo o lado, desde debaixo dos assentos até ao túnel da transmissão.

Mas os especialistas há muito que afirmam que esta solução (do pack espalhado por onde há espaço) é de recurso e nunca vai permitir o mesmo tipo de rendimento e eficiência do que um pack bem arrumado, com todas as células “banhadas” em igualdade de condições pelo sistema de refrigeração. Daí que não se compreenda a proposta da CATL, a menos que o fabricante chinês esteja já a contar (mais uma vez) com as baterias sólidas que ainda ninguém conseguiu colocar no mercado.