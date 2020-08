O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) sofreu este sábado uma queda violenta na descida do Sormano, durante a Volta à Lombardia, mas está “consciente” e tratado pela equipa médica, anunciou a organização.

“Evenepoel foi assistido pela equipa médica e está consciente”, escreveu na rede social Twitter a organização de ‘Il Lombardia’, o evento de ciclismo profissional em que o jovem de 20 anos se estreava este fim de semana, na região de Lombardia, em Itália.

.@EvenepoelRemco è stato raggiunto dai soccorritori ed è cosciente | @EvenepoelRemco has been reached by the medical team and he is conscious #ILombardia — Il Lombardia (@Il_Lombardia) August 15, 2020

A queda deu-se numa ponte de pedra já na descida do famoso Sormano, a principal dificuldade desta clássica italiana, que decorre habitualmente no outono e passou para agosto devido à pandemia de covid-19, com as imagens televisivas a mostrarem o ciclista a ser transportado para o hospital.

VIDEO – Verschrikkelijke val #RemcoEvenepoel in de #RondevanLombardije in afdaling Sormano.#Evenepoel valt meters de diepte in van een brug, hij is bij bewustzijn, maar zwaar gewond. pic.twitter.com/SZ9XRlxzjq — Dutch Disruption (@DutchDisruption) August 15, 2020

O corredor da Deceuninck-QuickStep, apontado como um dos favoritos à vitória na corrida de hoje, venceu todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour.