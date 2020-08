São poucos os poetas portugueses com sucesso nos mercados em língua estrangeira e esta é uma realidade bem conhecida para António Miguel Neto e João Ruivo, da editora Lisbon Poets&Co. Mas eles preferiram ser a montanha que vai a Maomé e não o contrário. Não esperam que o público estrangeiro descubra a poesia portuguesa, eles fazem livros de alta qualidade bilingues, traduzidos sempre por académicos nativos na língua de chegada e prefaciados por um especialista naquele autor e com uma capa ilustrada por um artista português.

Acaba de chegar às livrarias, museus, giftshops e fundações a mais recente aventura desta pequena editora criada em 2015 que já tem vinte livros em catálogo, em edições que vão do espanhol ao chinês, passando pelo inglês e japonês, e que vende cinco mil exemplares de poetas como Cesário Verde, Camilo Pessanha, Florbela Espanca, Mário de Sá Carneiro ou Pessoa e heterónimos. Um dos mais recentes é Luís de Camões — A Global Poet for Today, um trabalho conjunto de Tom Earl, da Universidade de Oxford, Hélder Macedo, do King’s College, que assina o prefácio, e ilustrações de André Carrilho. Esta obra bilingue junta poemas da lírica e da épica, procurando dar uma visão global da obra camoniana.

O Observador falou com António Miguel Neto sobre esta pequena editora de sucesso, destinada a vender poesia portuguesa aos turistas que nos visitam, que descobriu que “há muitos que não vêm só em busca de sol e esplanadas mas vêm também para conhecer a cultura portuguesa. Temos também um número interessante de visitantes que não querem levar apenas um íman para frigorífico ou comprar relógios de luxo na Avenida da Liberdade”.

“Há o turista que tem algum poder de compra. Os livros custam cerca de 20 euros, têm capa e papel de qualidade, têm ilustrações e são feitos pelos maiores especialistas na área. Estamos a publicar livros, como o caso do Camilo Pessanha, que não tinham uma edição em Portugal com aparato crítico há muitos anos. Fomos ao Brasil buscar o maior especialista em Pessanha, Carlos Franchetti, para organizar a edição para espanhol. O prefácio é da professora Helena Buescu e a tradução de Jerónimo Pizarro e Maria Matta. Portanto, não nos orgulhamos de ser um empresa que vais buscar conhecimento às universidades, fazemos os livros, distribuímos e estamos a contribuir para a divulgação da cultura portuguesa sem qualquer tipo de apoio”, afirmou António Miguel Neto.

Dos poetas de Lisboa para o mundo

Miguel e João vêm de um curso de Relações internacionais. Miguel foi durante dez anos editor da revista Raia e fundou uma pequena editora chamada Chimpanzé Intelectual, mas foi em 2015, quando já estávamos em pleno boom turístico em Lisboa, que o seu gosto e o de João por poesia os fez lançar um livro-projeto que até hoje já vendeu mais de vinte mil livros, Poetas de Lisboa, que juntava poetas de alguma forma ligados à cidade: Pessoa, claro, Camões, Mário de Sá-Carneiro, Cesário Verde e Florbela Espanca, numa edição bilingue português/inglês com capa ilustrada já por André Carrilho. Preteriram as livrarias e apostaram em colocar o livro à venda em museus, monumentos históricos, lojas como A Vida Portuguesa ou a Bairro Arte, o CCB ou Serralves. “As livrarias não eram a nossa prioridade”, disse Miguel Neto.

Depois da edição para inglês, seguiram-se outras e os Lisbon Poets já estão em espanhol, alemão, francês, italiano e até japonês, cada uma com cinco mil exemplares de tiragem inicial. O sucesso foi tão grande que a editora está já a trabalhar numa espécie de coleção de poetas e cidades. Para já, vão sair os poetas do Porto, de Coimbra e do Alentejo. Normalmente, a primeira edição é em inglês e depois noutras línguas. “Tudo depende de encontrarmos os tradutores certos. Agora, por exemplo, andamos à procura de um tradutor para Camões em italiano e em francês e vamos lançar, pela primeira vez em língua inglesa, a obra completa de Cesário Verde. Como é que é possível que Cesário não esteja integralmente traduzido para inglês?”, perguntou o editor.

Sobre os apoios dados pelo Instituto Camões, António Miguel Neto revela que está a ser levada a cabo uma mudança de política: “Em vez de eles subsidiarem editoras estrangeiras vão passar a subsidiar também editoras portuguesas, como a nossa, que traduzem e organizam a obra cá e distribuem no estrangeiro”.

Esse é o grande passo que a Lisbon Poets&co sonha dar: distribuir os livros nos países da língua de chegada e não apenas vendê-los aos turistas que vêm a Portugal. Para já, conseguiram primeiros resultados em Macau, onde já têm instituições que os recebem, nomeadamente com Clepsydra e a edição para chinês do livro que Adolfo Casais Monteiro fez da poesia de Fernando Pessoa, que permanece um clássico. “Esse foi um risco absoluto”, reconheceu, “e só fizemos uma edição de mil exemplares, mas estava a vender bem até começar a pandemia” que, desabafa, “veio introduzir aqui uma grande dose de insegurança porque ninguém sabe como vão ser as coisas a partir de agora”.

“Sabemos que a poesia vende pouquíssimo, que era preciso dar a volta ao livro, torná-lo um objeto bonito, que tem um valor acrescentado, que é também uma boa oferta, que não tem medo de compatibilizar poesia e negócio”, afirmou o editor. No inicio deste ano, já tinham feito sair a Mensagem de Fernando Pessoa em três línguas e com ilustrações de Fátima Ramos, mas a preocupação de Miguel Neto e João Ruivo é “fazerem boas edições, porque Portugal continua a não ter boas edições dos seus maiores poetas”, dizem.

“O nosso objetivo não é vender papel a incautos, por isso uma boa parte do nosso investimento vai para os tradutores, os organizadores. Há ainda os direitos de autor que estamos a negociar para os Poetas da Cidade, por isso também não posso divulgar ainda quais os que serão traduzidos”, disse Miguel Neto que, além de editar, gosta de “pôr as mãos na massa” — criou um livro infanto-juvenil destinado a dar a conhecer Fernando Pessoa e os heterónimos. Chama-se O Chapéu do Poeta. Para já, só tem edição em português/inglês e espanhol, as ilustrações são de André Carrilho, mas a proposta é que dentro do chapéu do Pessoa se ilustrem os seus poemas ou que cada leitor se aventure e escreva também poemas ou histórias inspirada pelo poeta português.

Outro dos investimentos da editora está na criação de uma linguagem gráfica original: “Gostamos muitos do traço do André Carrilho, mas queremos trabalhar com mais ilustradores”, explicou o editor, que revelou ter vontade de traduzir A Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro, para hebraico por causa do crescimento de visitantes judeus. “O nosso objetivo também é termos livros com mais grafismo como a Mensagem e agora o Camões, que para além da capa têm ilustrações no interior que redimensionam a leitura do livro.”