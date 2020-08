Os veículos autónomos vão colocar grandes desafios aos fabricantes, com um dos casos mais preocupantes a dizer respeito aos atropelamentos de peões. Daí que uma startup criada por alunos da Universidade de Berkeley tenha criado a aplicação Digital Seatbelt, destinada a evitar que os peões se tornem numa vítima.

A app pode ser instalada em qualquer smartphone que, a partir da informação recolhida pelo próprio aparelho e de um sistema inteligente que permite ao telemóvel aprender com a experiência, consegue perceber quando a distância entre um veículo autónomo e um peão se reduz consideravelmente, a ponto de ser previsível um atropelamento.

A app foi criada pela !Important, uma empresa criada pelo investigador Bastien Beauchamp. Além de determinar a direcção e a velocidade do veículo, a aplicação é ainda capaz de o fazer parar, ao accionar os travões automaticamente. Mas, antes de tudo isto, o sistema informa o peão do risco, para que este tenha a possibilidade de se afastar do perigo.

Além de poder ser uma ajuda em relação a veículos autónomos, ou seja, sem condutor, a app pode prestar o mesmo tipo de serviço face aos automóveis comuns, com um ser humano ao volante. A tecnologia analisa as coordenadas GPS dos peões, dos ciclistas e dos condutores (ou veículos), analisando direcções e velocidades de todos eles. Um sistema inteligente analisa as probabilidades de existir um acidente e age em conformidade. Mas só nos veículos sem condutor é que a app pode travar de forma independente, sem intervenção do condutor. A Digital Seatbelt está ainda em fase de desenvolvimento.