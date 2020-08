Nem mesmo o final da temporada e este período de defeso marcado pela continuidade do futebol através da Liga dos Campeões parece ter apaziguado o ambiente em Alvalade, com várias franjas de associados a continuarem a pedir responsabilidades pelo fracasso da época 2019/20 visando o presidente verde e branco, Frederico Varandas. Este sábado, essas manifestações tiveram mais um capítulo e de forma original: a Juventude Leonina, claque mais representativa dos leões, colocou a mensagem “Acorda Sporting” numa tarja que andou pelos céus do Algarve, passando por zonas como a Praia da Rocha ou Albufeira, numa alusão ao momento que o clube vive.

“Depois de espalharmos frases por todo o país de Norte a Sul e estrangeiro, chegou a vez de levantarmos voo. Esta manhã pelos céus do Algarve todos puderam ler….#ACORDASPORTING JUVE LEO 76! O que mais será preciso fazer para darem a palavra aos verdadeiros amantes do Sporting, os seus associados. Estamos a verificar, a poucas semanas da retoma do campeonato, que está a ser, mais uma época preparada ao pormenor (ou a falta dele)… até ao momento 0 contratações. Basta! Exigimos a demissão de todos os órgãos sociais, os sportinguistas querem e devem ser ouvidos, pois estes sim, são o maior património do Sporting!”, escreveu a claque no seu Facebook.

Já antes a Juve Leo tinha manifestado a contestação através de tarjas colocada na rotunda do Pavilhão João Rocha que pediam a demissão não só de Varandas mas também de alguns elementos da Direção, de administradores da SAD, do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, e do diretor desportivo dos leões, Hugo Viana. Várias tarjas têm sido deixadas em inúmeros pontos da cidade mas que são de outros grupos contestários que não da claque verde e branca, em litígio mais aberto com o Conselho Diretivo do clube há quase um ano.

Também nos Núcleos do clube se tem sentido a contestação, numa ação concertada que começou no domingo ao final da tarde sobretudo em grupos no Norte e que foi depois crescendo por outras regiões. “Já não há mais tempo para refletir, é hora de agir! #Acorda Sporting”, defendia a mensagem publicada no Facebook desses Núcleos no último fim de semana de julho, que gerou depois múltiplas reações nas redes sociais e que levou, por exemplo, o Núcleo de Braga a retirar a mensagem com a justificação de que “originou um rol de má educação e ameaças entre sócios e adeptos” do clube e do próprio grupo. Batalha, Barcelos, Braga, Cacém, Castelo Branco, Castro Verde, Figueira de Castelo Rodrigo, Marco de Canaveses, Matosinhos, Póvoa do Lanhoso, Quinta do Conde, Vila das Aves, Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde & Póvoa de Varzim ou Viana do Castelo foram alguns dos que se juntaram, sendo que o movimento já estuda a elaboração de um manifesto e a marcação de uma manifestação.

Já antes tinha existido um episódio muito comentado nas redes sociais e que teve o antigo guarda-redes campeão Peter Schmeichel como protagonista. Em Lisboa como comentador dos encontros da Champions para o canal CBS Sports, o dinamarquês começou por fazer um filme onde aparecia a limpar uma cadeira do Estádio José Alvalade mas mostrou a sua satisfação por voltar a um clube onde jogou duas temporadas (1999 a 2001), antes de receber uma camisola dos leões relativa à campanha publicitária “Eu sou”. “Obrigado por voltares a casa campeão”, colocou o clube nas suas redes sociais. Depois, o guarda-redes publicou a mesma imagem mas com a mensagem #Team Benedito, numa alusão a João Benedito, candidato derrotado nas últimas eleições de 2018 que tinha o ex-guardião como responsável pelas relações internacionais no projeto que levou a sufrágio.

Da parte do Sporting, o silêncio tem sido o comentário a tudo o que fontes internas descrevem como “manobras para ir minando uma Direção e órgãos sociais que foram eleitos de forma democrática e legítima”. No futebol, e de acordo com o que o Observador apurou, serão apresentados nos próximos dias cinco reforços que ou estão já confirmados ou presos por detalhes para que tal aconteça: o guarda-redes Adán, os defesas Pedro Porro, Feddal e Antunes e o médio ofensivo Pedro Gonçalves. Os responsáveis verde e brancos pretendem ainda fechar o acordo por um ala/avançado até ao final da próxima semana, ao mesmo tempo que estão atentos a vários nomes há algum tempo referenciados para reforçarem o setor ofensivo da equipa comandada por Rúben Amorim.

Em termos institucionais, ainda não existe qualquer data definida para a marcação da próxima Assembleia Geral, onde se aguarda uma presença maior do que é normal de associados não só pela contestação que se tem vindo a sentir de forma mais sintomática nos últimos meses mas também por um dos temas da agenda, a revisão estatutária com a introdução do i-voting, que tem gerado vários movimentos com propostas distintas. Nessa mesma reunião magna será apresentado, discutido e votado o Orçamento do clube para a temporada de 2020/21. O contexto da pandemia e as restrições que se fazem sentir na zona de Lisboa e Vale do Tejo têm vindo a adiar a Assembleia Geral, que obrigará a uma logística extra complexa tendo em conta as regras sanitárias.