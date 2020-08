A Juventude Social-Democrata (JSD) condenou neste sábado “os atos de repressão infligidos pelas autoridades bielorrussas” à população, após um processo eleitoral presidencial que “não foi justo, livre e transparente”, apelando à União Europeia pela defesa da liberdade no país.

A Comissão Política Nacional da JSD diz, em comunicado, que, “de acordo com os dados oficiais, o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no exercício de funções há 26 anos ininterruptamente, venceu as eleições presidenciais com cerca de 80% dos votos”.

“Enquanto os diversos protestos eclodiam um pouco por todo o país após o anúncio dos resultados eleitorais, diversas unidades policiais e militares leais ao regime foram mobilizadas numa tentativa de suprimir as manifestações. A candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, exilou-se na Lituânia após denunciar publicamente a existência de fraudes nas eleições presidenciais, devido aos riscos elevados para a sua integridade física bem como para o seu exercício de liberdades e garantias cívicas”, refere a nota.

Adicionalmente, a JSD “condena veementemente” vários acontecimentos que têm ocorrido na Bielorrússia, “como a restrição do acesso à internet, o uso de meios letais para controlo de manifestações pacíficas, o espancamento de manifestantes, a detenção de diversos jornalistas e de aproximadamente 7.000 manifestantes”.

“A JSD lamenta e condena todos estes acontecimentos e o profundo estado de negação em que se encontram as autoridades bielorrussas face ao sucedido nos últimos dias”, sublinha o comunicado.

A JSD lembra que os resultados destas eleições presidenciais e os consequentes eventos “têm sido uma questão discutida a nível internacional, que já obteve o apoio da Comissão Europeia, em concordância com a posição de diversos estados-membros”.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou, na sexta-feira, para o Conselho da União Europeia adotar sanções à Bielorrússia por desrespeito de valores democráticos e por violação de direitos humanos.

“A JSD acredita ser um imperativo moral que a União Europeia e todos os estados-membros prestem todo o apoio aos cidadãos da Bielorrússia para a expressão dos seus direitos e liberdades, afirmando a sua matriz humanista, personalista e democrata, baseada no primado da dignidade da pessoa humana, valores sobre os quais um Estado de Direito Democrático assenta”, frisam os social-democratas.

A Juventude Social-Democrata apela também para que o Governo Português “faça todos os esforços diplomáticos e políticos possíveis para defender o povo bielorrusso do atual cenário de terror e medo, imposto pelo Governo do país”.

No comunicado, a JSD salienta que “respeita a soberania de todos os países, bem como a da Bielorrússia”, mas ressalva que “não pode silenciar-se perante esta situação”, quando se assiste “ao atropelo grave de liberdades, direitos e garantias”.

É neste sentido também que a Juventude Social-Democrata se associou e subscreve a campanha #WithBelarus, realizada pelo YEPP (Partido Popular Europeu), “com o objetivo de ajudar as gerações bielorrussas mais jovens a lutarem pela sua liberdade, por um sistema mais democrático e por um futuro mais próspero”.