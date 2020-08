A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, revelou que foi já aprovado o reforço de 5800 pessoas para instituições do setor social, ao abrigo de um programa especial criado em abril.

Em entrevista ao Expresso, Ana Mendes Godinho explica ainda que o objetivo, afirma, é colocar cerca de 15 mil até ao fim de 2020. Este programa paga 90% do custo da contratação até ao fim de dezembro e depois, se ficarem no quadro, dá um prémio de dois salários mínimos a quem integrar estas pessoas. O anúncio é feito depois de vários lares se terem confrontados com surtos de Covid-19 e com falta de meios humanos para dar resposta, sendo o caso mais grave o do lar de Reguengos de Monsaraz que já está a ser investigado pelo Ministério Público.

Em reação a este anúncio, João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos lembra que a “falta de recursos humanos em lares não é só agora por causa da pandemia, já vem de trás”. O responsável ouvido pela rádio Observador sublinha ainda que a falta de pessoa se verificará mais nas instituições de solidariedade social do que nos lares privados.

“A larga maioria dos lares privados cumpre o rácio de pessoal que estão estabelecidos na legislação que está em vigor.”

João Ferreira de Almeida refere ainda que as orientações da Direção-Geral de Saúde para os lares são bem estruturadas e completas. “O problema é depois o rigor e a disciplina com que essas medidas são aplicadas ou não”, assinalando que depois dos funcionários saírem do serviço, não há forma de controlar se cumprem as regras para evitar o contágio.