O Presidente da República garantiu que “os quatro relatórios” sobre o surto no lar de Reguengos de Monsaraz e que “o Ministério Público tem ali material para apreciar”. Depois de a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, admitir que não tinha lido o relatório da auditoria feita pela Ordem dos Médicos, Marcelo lembrou aos jornalistas em Alvor, onde inicia um período de férias, que leu não um. mas os quatro relatórios, que “não têm exatamente a mesma versão sobre os acontecimentos, mas em alguns pontos convergem”.

Depois lembrou que o caso “está entregue ao Ministério Público” e que por isso defende que não deve fazer nenhum comentário. Optou apenas por dizer:

O Presidente lembrou que foi “uma tarefa brutal de toda a gente olhar para os lares e ver qual era a resposta adequada”. E justifica: “Os planos de contingência mudavam de lar para lar, foram descobertos muitos lares clandestinos. Houve que tomar medidas em cima da hora e difíceis”. Reconhece que “é tudo muito novo” e que “por muito” que se estejam “a tomar medidas preventivas” — de abertura de escolas e nos lares, por exemplo — “depois descobre-se que há situações de falta de meios, de recursos, de debilidades de estruturas, de fragilidade na aplicação das normas”.

Marcelo reforçou ainda que “todos os relatórios são importantes”, apesar de serem “muito técnicos”. “Têm matérias diferentes. Há que cruzá-los”, defendeu. Um dos relatórios resulta da auditoria feita pela Ordem dos Médicos. Outro foi pedido pelo Governo ao Instituto Ricardo Jorge. E ainda haverá

Questionado sobre se teme uma segunda vaga da Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que “aquilo que se tem chamado segunda vaga é a mesma vaga com altos e baixo e neste momento com um alto” ou ainda um “agravamento numa vaga que nunca deixou de existir”.

Marcelo Rebelo de Sousa comentou depois o caso das económicas como a Alemanha que “estão a tentar conviver com esses fenómenos e a encontrar medidas como o uso da máscara de forma intensiva na via pública” para “não parar a atividade economia”. “Não é possível estar a fazer um novo confinamento integral”, apontou.

Questionado sobre se defende o uso generalizado das máscaras, Marcelo Rebelo de Sousa diz que essa “é uma decisão das autoridades sanitárias”, lembra que “é uma onda que está a crescer na Europa e no mundo” e reconhece que “depende da situação vivida”. “Eu pessoalmente tento sempre que é possível no exterior — com exceção do automóvel que guio e só eu ando com ele e Belém ou a minha casa — usar máscara”, disse apontando que algumas autoridades sanitárias na Europa “estão a caminhar para isso progressivamente, a começar na vizinha Espanha”.

Avante! Presidente espera que a DGS explique todas as regras e diz que devem ser iguais para todos os casos