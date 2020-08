Fez toda a formação no Freamunde, estreou-se na Segunda Liga, fez uma curta passagem para Paços de Ferreira e apenas numa época chegou ao topo: ainda antes do Campeonato da Europa Sub-21 de 2007, na Holanda, onde era um dos elementos mais procurados pela imprensa estrangeira tendo em conta os rumores de que podia transferir-se nesse mesmo verão, Antunes foi chamada por Luiz Felipe Scolari a um particular da Seleção A no Kuwait, após um encontro de qualificação para o Campeonato da Europa de seniores na Bélgica. Com 20 anos, o esquerdino era uma promessa desejada por meio mundo e o Sporting não passava ao lado, até por ter vários representantes nessa equipa que era comandada por José Couceiro onde se encontravam também Nani, Moutinho, Veloso, Yannick Djaló, Silvestre Varela ou Semedo. Os leões não conseguiram. 13 anos depois, o jogador chega a Alvalade.

Dois Leões a caminho ????????

???? Às 19h06#EuSouSporting pic.twitter.com/Qpo2NjStZe — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 15, 2020

Numa altura em que a SAD do Sporting está em negociações avançadas ou a fechar quatro reforços para o setor defensivo, o lateral português de 33 anos é a primeira cara nova para o plantel de Rúben Amorim na temporada 2020/21, com o intuito de discutir a posição com o jovem Nuno Mendes, lançado no final desta época. E chega a custo zero depois de ter feito os últimos três anos na Liga espanhola, ao serviço do Getafe. Com isso, Acuña, um dos ativos que os leões planeiam vender por ser das principais mais valias, fica mais perto da saída.

Após ter sido transferido para a Roma nesse tal verão de 2007, com um acordo que previa inicialmente um empréstimo e depois a opção de compra para contornar a verba que estava a ser pedida pelo P. Ferreira (e que também abortou a possibilidade de rumar ao Sporting), Antunes participou em alguns encontros pelo conjunto da capital italiana nessa temporada de 2007/08, incluindo três na Liga dos Campeões onde fez a estreia frente ao Manchester United, sendo depois cedido de forma consecutiva a Lecce, Leixões, Livorno e Panionios antes de regressar à Capital do Móvel a custo zero, em 2012/13, na última época feita em Portugal até aqui. Voltou mas não durou: em janeiro de 2013, após a lesão de Nacho Monreal, foi cedido ao Málaga, que pagou depois para ficar com o seu passe e onde conseguiu ganhar lugar na equipa titular, tendo em 2013/14 uma das melhores épocas.

No início de 2015, no último dia da janela de transferências de inverno, Antunes passou pelo outro país onde jogou na carreira, a Ucrânia, tendo chegado ao Dínamo de Kiev a troco de seis milhões de euros. Foi lá que ganhou quase todos os títulos que hoje tem: dois Campeonatos, uma Taça e uma Supertaça, depois de já ter conquistado a Taça de Itália em 2007/08. Em 2017 foi cedido ao Getafe, onde ficou até à presente temporada já de forma permanente. Depois de duas épocas onde foi quase sempre titular e fez acima de 30 jogos, o lateral acabou por contrair uma lesão grave, tendo feito apenas três encontros em 2019/20, o último oficial a 11 de janeiro. Foi também por isso que, em Portugal a passar férias, o acordo alcançado estava dependente dos exames médicos.

Mas os leões não se ficaram por aí e anunciaram já mais um lateral para a próxima temporada: Pedro Porro, lateral direito de 20 anos do Manchester City formado no Girona e que esteve na última época cedido ao Valladolid, que irá ocupar uma vaga que deverá ficar em aberto com a saída de Ristovski, que está no mercado e poderá ser vendido caso surja uma proposta dentro dos valores balizados para SAD leonina. Tal como Antunes, o espanhol esteve em Alvalade nos últimos dias, fez exames médicos e conheceu a Academia, em Alcochete, enquanto ia resolvendo outras questões logísticas como a casa onde irá viver no período de empréstimo acordado. Depois de ter feito uma grande época no Girona em 2018/19 (34 jogos), Porro realizou 15 encontros no Valladolid.

Estas não serão as únicas contratações feitas no mercado espanhol: como o Observador já tinha escrito, Feddal, defesa marroquino de 31 anos do Betis, será contratado por um valor abaixo dos três milhões de euros e Adán, guarda-redes de 33 anos formado no Real Madrid que nas últimas duas temporadas foi suplente de Oblak no Atl. Madrid, está também quase fechado para fazer concorrência a Luís Maximiano na baliza em 2019/20. A dupla, em paralelo com o médio ofensivo Pedro Gonçalves, do Famalicão, será apresentada nos próximos dias.