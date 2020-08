O antigo advogado de Donald Trump Michael Cohen escreve no prefácio do seu novo livro que o atual Presidente dos EUA “nunca sairá da Casa Branca de forma pacífica” porque, diz Cohen, Trump tem medo de ir para a prisão.

“Disloyal” é a primeira parte do título do livro de memórias de Cohen. A segunda parte é “A verdadeira história do antigo advogado pessoal do Presidente Donald Trump. A obra está a ser publicitada como “o livro que Trump não quer que você leia” – e deverá ser publicado no final de setembro, a poucas semanas das eleições presidenciais (de novembro).

No prefácio, que foi divulgado publicamente, Cohen escreve que “excetuando a sua mulher e os seus filhos” este antigo advogado pessoal de Trump é a pessoa que melhor conhece o atual Presidente do EUA. “Em vários aspetos, conhecia-o melhor do que a sua família porque fui testemunha do homem que ele realmente é, nos clubes de striptease, nas reuniões de negócios sombrios e nos momentos sem preparação em que ele revelava aquilo que é realmente: um batoteiro, um mentiroso, uma fraude de pessoa, um racista, um predador e um bully – um vigarista“.

Parte deste livro terá sido escrita na prisão, para onde Michael Cohen voltou depois de ter sido libertado em maio devido à pandemia. Esse regresso à prisão aconteceu dias depois de o New York Post ter publicado fotografias com Cohen, mulher e amigos a desfrutar de uma refeição num restaurante nas proximidades da sua casa, em Manhattan.

Cohen, que se declarou culpado de evasão fiscal, fraude no financiamento eleitoral e mentir ao Congresso, tinha sido retirado da prisão, para ficar em casa, como parte dos esforços de contenção da propagação do novo coronavírus nas prisões federais.

Com Trump atrás de Joe Biden nas sondagens, Cohen antecipa que, caso se confirme a derrota, Trump fará o que estiver ao seu alcance para não largar o poder. “À medida que os meses foram passando, ao refletir sobre o homem que eu conhecia tão bem, tornei-me cada vez mais convencido de que Trump nunca sairá da Casa Oval de forma pacífica”, pode ler-se no prefácio da obra.

O tipo de escândalos que chegaram ao conhecimento público nos últimos meses não vai acabar, vão surgir mais casos com níveis cada vez mais graves de dissimulação. Se Trump ganhar as eleições e tiver mais quatro anos no poder, estes escândalos vão revelar-se como apenas a ponta de um icebergue”.

Caso Trump perca as eleições, Cohen diz ter “a certeza” de que o atual Presidente “sabe que acabará por enfrentar uma sentença de prisão, quando sair do poder – o que será uma vingança do karma pelo slogan Lock her up [Prendam-na]”, dirigido a Hillary Clinton na campanha presidencial de 2016.

Com 53 anos, Cohen começou a cumprir a sua sentença em maio de 2019 e deveria ficar preso até novembro de 2021. A comunicação do Presidente Trump desvalorizou o livro como “fan fiction“, isto é, textos ficcionados escritos por fãs de uma série televisiva ou filme.