Mais de 89 mil pessoas foram ajudadas pelas câmaras municipais com entregas de refeições, cabazes ou vales para serem trocados por alimentos no comércio local, durante o confinamento — e mesmo após esse período. É o resultado de um inquérito feito pelo Jornal de Notícias a 178 câmaras, das quais 87,3% sentiram necessidade de reforçar a oferta face ao aumento de pedidos de famílias que perderam parte ou a totalidade dos seus rendimentos.

Coimbra, Maia, Vila Real e Paredes relatam que houve um “aumento exponencial” dos pedidos de ajuda. A Câmara de Lagos, por exemplo, registou um aumento de 220% do número de famílias abrangidas: antes da pandemia, distribuía 120 cabazes por mês e, agora, supera os 660, segundo o JN. Em Odivelas a subida do número de pedidos foi de 60% entre abril e junho, estando atualmente a assegurar 1670 cabazes e 4905 refeições por mês.

Mais de metade das Câmaras ajudaram não só com a distribuição de alimentos: há 103 a doar também produtos de higiene, além de refeições e cabazes. Outras ainda oferecem também vales que podem ser trocados no comércio local. A Câmara de Gondomar, por exemplo, além das 17 mil refeições entregues entre abril e julho, está a distribuir 239 vales — quatro vezes mais do que distribuía antes da pandemia. Já a Câmara de Torres Vedras deu 261 vales entre maio e julho.