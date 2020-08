Uma colisão entre dois camiões e uma carrinha este domingo à noite no concelho da Maia, provocou um incêndio e várias explosões na Via Norte. O acidente ocorreu no sentido sul-norte, perto da saída para a autoestrada A4. Ambos os sentidos da estrada nacional N14 estão cortados à circulação.

As imagens do aparato no local foram captados por quem passava na Via do Norte pouco depois do acidente e têm sido partilhadas nas redes sociais. De acordo com a Proteção Civil, o camião transportaria milho. Entretanto, o incêndio já foi extinto pelos bombeiros.

Via Norte sentido Porto Maia???? Posted by Sandra Ferreira on Sunday, August 16, 2020

De acordo com o Jornal de Notícias, um camião cisterna despistou-se e chegou a colidir com o separador central da estrada. Foi então que entrou no parque de estacionamento de um hipermercado de Leça do Balio, vindo a embater num camião e numa carrinha ali estacionados. Um incêndio terá deflagrado nesse camião e passado para os restantes veículos.

A página da Proteção Civil informa que há 35 operacionais apoiados por 13 veículos no local. Não há registo de vítimas mortais, mas sim de um ferido ligeiro — o condutor do veículo que se despistou, provocando o acidente, e que saiu do camião pelo próprio pé. Foi assistido no local e levado de forma preventiva para o Hospital Pedro Hispano, mas está bem. Os camiões e a carrinha atingidos pela viatura não tinham passageiros a bordo.

O alerta para o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto foi registado às 22h25, indica a mesma fonte. A preocupação das autoridades era impedir que o fogo propagasse para a bomba de gasolina próxima ao local do acidente, algo que já terá sido conseguido.