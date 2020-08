Um habitante do Texas, ao volante de um Mitsubishi Lancer, cometeu uma série de atrocidades que prometem sair-lhe caro. Pelo menos, esta é a opinião da polícia local, que o acusou de conduzir um automóvel com “capacidade diminuída”, sinónimo de estar sob a influência de álcool ou de drogas. Mas, pelo hastag #DontDrinkAndDrive, tudo leva a crer que o condutor estava bêbado.

O homem abusou do acelerador ou da falta de jeito e perdeu o controlo do veículo. Após um curto exercício de guina para a esquerda e, de seguida, para a direita, despistou-se, partiu um pequeno muro e derrubou a vedação do jardim, antes de ter acesso à piscina, onde “estacionou” na parte mais funda.

O dono da casa chamou prontamente as autoridades, que encontraram o condutor longe das condições ideais para operar um veículo automóvel e prenderam-no por “conduzir sob influência” de álcool ou drogas, sem que nenhuma das opções o livre da cadeia.

Yes this actually just happened. An impaired driver lost control in the 3500 block of S. Center Street and crashed through a backyard and into a swimming pool. No one was injured! Suspect arrested for DWI. #DontDrinkAndDrive pic.twitter.com/QwuKNJETDw

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) August 13, 2020