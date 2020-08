A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) vai apoiar 40 mil famílias no controlo da sanidade animal no centro de Moçambique, uma iniciativa avaliada em 1,2 milhões dólares (cerca de um milhão de euros).

O apoio, que vai abranger províncias afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique, “consiste na distribuição gratuita de insumos veterinários”, nomeadamente vacinas, drogas contra parasitas e medicamentos para as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, segundo um comunicado da FAO distribuído hoje à comunicação social. Segundo a organização, a iniciativa prevê também a distribuição de diversos medicamentos e instrumentos, equipamentos usados para prestar assistência a diferentes espécies de animais, com destaque para bovinos, pequenos ruminantes, suínos e aves.

A cerimónia simbólica de entrega dos “kits” foi feita no sábado na província de Manica, num evento que contou com a presença da governadora da província, Francisca Tomás. Só naquela província, pelo menos 13.500 famílias serão abrangidas nos distritos de Mossurize, Sussundenga, Macate, Vandúzi, Gondola e Chimoio.

A iniciativa, implementada pela FAO, é financiada pelo Banco Mundial e pelo Governo de Moçambique.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março de 2019, provocando 604 mortos e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas. Pouco tempo depois, em abril, o norte foi afetado pelo ciclone Kenneth, que matou 45 pessoas e afetou outras 250 mil.