A meio do período de candidaturas ao ensino superior já há mais 13.811 candidatos do que no mesmo período de 2019. De acordo com dados da Direção-Geral de Ensino Superior, noticiados este domingo pelo jornal Público, isto significa um aumento em 51% do número de candidatos relativamente ao ano anterior na primeira semana de concurso (entre 7 e 14 de agosto). Os efeitos da pandemia não estão a afetar número de interessados em concorrer ao Ensino Superior, que são já 40.983 (eram, na mesma altura, 27.712 em 2019).

O concurso só fecha a 23 de agosto, o que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), João Guerreiro, em declarações ao diário, é um sinal de que “haverá mais candidatos”. Esta realidade, acrescenta João Guerreiro, “constitui uma enorme satisfação porque mostra que as famílias reconhecem que o investimento em educação é fundamental.”

Só no primeiro dia de candidatura, adianta o Público, houve 12.169 candidatos e os números desta primeira semana aproximam-se já dos números totais do ano anterior, quando houve um total de 51.463 candidatos.