O número de novos casos diários na região de Lisboa e Vale do Tejo continua em queda. E, neste domingo, registou menos novas infeções confirmadas do que a região do Norte — o que não acontecia há mais de três meses. Desde precisamente 10 de maio. Nesse dia, o Norte contabilizou 56% dos novos casos nacionais e Lisboa apenas 43,4%. Mas desde então o cenário tinha-se invertido e Lisboa e Vale do Tejo teve sempre mais casos do que o Norte.

Assim, Lisboa e Vale do Tejo registou este domingo apenas 35,5% do total nacional de novos casos, face aos 44,6% do Norte — que registou 54 novos casos, quando Lisboa teve apenas 43 novas infeções nas últimas 24 horas.

O mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais três pessoas que morreram nas últimas 24 horas devido à Covid-19. Outras 121 tiveram teste positivo à doença — o valor mais baixo desde 11 de agosto, dia em que se registaram 120 novos casos diários. Portugal contabiliza, até agora, 1.778 vítimas mortais e 54.102 casos de infeção desde o início da pandemia.

Os arquipélagos dos Açores e da Madeira registaram, cada uma, uma nova infeção por Covid-19. Os Açores não registavam nenhum novo caso desde 12 de agosto, ao contrário da Madeira que tem registado entre um a dois casos por dia, desde 11 de agosto — nesse dia não registou nenhum caso. Quanto às restantes regiões, o Centro registou mais um caso, o Algarve mais dez e o Alentejo mais 11.

Do total de três mortes registadas nas últimas 24 horas, duas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. A outra aconteceu no Norte — que continua a ser a região do país com mais vítimas mortais devido à Covid-19: 840, segundo o boletim da DGS.

Há quatro dias que o número de pessoas internadas não aumentava

Nas últimas 24 horas, mais cinco doentes foram internados — dois deles nos cuidados intensivos. É a primeira vez desde dia 12 de agosto que o número de pessoas internadas aumentou: nesse dia o aumento tinha sido de dois doentes, mas desde então passou a decrescer até este domingo.

O boletim da DGS dá ainda conta de mais 112 pessoas que recuperaram da Covid-19 desde o último balanço de sábado. Assim, Portugal regista no total 39.697 recuperados.