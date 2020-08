A Kia revelou o próximo Sorento, uma versão renovada do modelo actual, com novos argumentos no habitáculo, a nível do equipamento de conforto e de ajudas à condução, mas também em termos estéticos. Aqui a diferença surge na grelha frontal, maior e mais rasgada, o que torna o modelo mais largo, com os novos faróis LED, mais esguios, a conferirem ao SUV um aspecto mais sofisticado.

Interior melhorado, com mais equipamento de entretenimento e de conforto 15 fotos

Um painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas e um ecrã central com 8” permitem controlar todas as funções do veículo. As jantes podem agora ter um diâmetro de até 19”, apresentando ainda vidros escurecidos atrás, interior revestido a pele, bancos e volante aquecidos, assentos dianteiros em pele e reguláveis em oito posições, além da tampa da mala com comando eléctrico e abertura sem chave.

O renovado Kia Sorento vai estar disponível com várias motorizações mas, tradicionalmente, a mais procurada pelos utilizadores portugueses é o turbodiesel com 2,2 litros e 202 cv, com um consumo de 6,7 l/100 km.

Na frente, os novos faróis e a grelha mais rasgada distinguem o novo Sorento 7 fotos

Contudo, a moda dos híbridos veio para ficar e esta versão do Sorento será muito apetecida, aproximando-se das vantagens que tradicionalmente só os diesel oferecem. O Sorento híbrido monta um motor de combustão 1.6 a gasolina, que reforça com um motor eléctrico. No total, a potência atinge 229 cv, associados a uma força de 265 Nm, mas com o consumo homologado em WLTP a ficar-se pelos 6,9 litros/100 km, ou seja, não muito longe do valor atingido pelo motor turbodiesel (6,7). O novo Sorento deverá chegar ao nosso país a seguir ao Verão.