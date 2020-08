Se é fã dos filmes de Rambo, saiba que pode adquirir um dos veículos utilizados por Sylvester Stallone, hoje com 74 anos, actor que encarna a personagem do veterano do Vietname desde há 38 anos, período durante o qual foram produzidos cinco filmes. O veículo em causa é um Cadillac ESV, de Escalade Stretch Vehicle, que Stallone adquiriu em 2019 e decorou em colaboração com o dono da Becker Automotive Design.

O SUV da Cadillac está à venda por 350.000 dólares, cerca de 295.500€, o que para muitos é um valor exorbitante, mas alguns até podem considerar uma pechincha. Isto porque o preço em novo foi de 409.000 dólares e o imponente veículo percorreu apenas cerca de 1600 km. Para mais, com o Rambo lá dentro, o que para os fãs poderá ter um significado muito especial.

O "criador" junto à sua criação 3 fotos

O Cadillac Escalade já é um SUV de dimensões muito respeitáveis, com 5,19 metros de comprimento e 2,95 m de distância entre eixos, locomovido por um V8 com 420 cv. Porém, depois de sair da Becker, ganhou 50,8 cm na distância entre eixos, todos eles a reverter em favor do espaço interior, sendo que o transformador aproveitou para esticar em altura também a zona central do tejadilho, solução estética algo discutível.

O espaço adicional foi aproveitado para instalar assentos king size, dois deles reclináveis a ponto de se transformarem em cama, espalhar ecrãs um pouco por todo o lado, com o central a exibir uns impressionantes 109 cm, servindo ainda para separar o habitáculo dos dois lugares frontais, onde se senta o condutor.

Stallone diz já não precisar de um veículo com estas características, seja porque necessita de um mais pequeno ou, provavelmente, maior. A questão é se este Cadillac ESV transformado pela Becker, segundo as especificações do actor, lhe faz falta a si.