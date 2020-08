A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu para 39, depois de o surto ter sido detetado há uma semana com três casos, indicou o presidente do município. Citando dados das autoridades de saúde pública regionais, Luís Simão adiantou à agência Lusa que três das pessoas infetadas continuam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), uma delas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Até à meia-noite de sábado, tinham sido confirmados 36 casos positivos na vila de Mora, onde o surto de covid-19 surgiu há uma semana, com as três primeiras pessoas da comunidade infetadas.

Luís Simão adiantou à Lusa que, na próxima semana, vão ser testados todos os funcionários do município e que vai solicitar também a realização de testes por partes dos efetivos do posto da GNR e dos bombeiros voluntários.

Entre a população, os testes, segundo o autarca, também vão continuar a ser feitos nos próximos dias, estando previstos para hoje cerca de 30, depois de 46 realizados no sábado. O presidente da câmara municipal assegurou ainda à Lusa que todos os testes a habitantes de Mora foram e estão a ser feitos nas instalações da Casa do Povo da vila.

No sábado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) indicara, em comunicado, ter tido conhecimento que “as autoridades de saúde pública estavam a obrigar a população de Mora a recorrer ao covidário de Évora onde se referenciam os doentes suspeitos de covid-19”. Contudo, esta de manhã, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, informou a Lusa que os testes estão a ser feitos em Mora “desde sábado”.

Este surto surgiu há precisamente uma semana, no dia 9 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que foi subindo, todos os dias, à medida que foram sendo testados os contactos de pessoas infetadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência para lidar com este surto e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Ao longo da última semana, segundo o relato do autarca local, foram fechando cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, com a população confinada em casa, por precaução.

Portugal contabiliza pelo menos 1.778 mortos associados à covid-19 em 54.102 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).