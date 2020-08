O plano correu quase bem: o alegado assaltante conseguiu ir da entrada do hipermercado E.Leclerc de Valongo à porta da ourivesaria Glamour-Joias de onde viria a furtar artigos de ouro e prata sem acionar os sensores de alarme. Como? Fazendo esse percurso de 15 metros a rastejar, sempre junto à parede, várias vezes entre a 1h00 e as 2h55 da madrugada de 26 de dezembro do ano passado. Mas já numa rua do Porto, poucas horas depois de ter comedido o alegado crime, foi intercetado pela PSP.

É o que consta na acusação do Ministério Público (MP) a que o Correio da Manhã teve acesso. A investigação conseguiu apurar que o homem terá furtado artigos em ouro e prata num valor que ultrapassa os 63 mil euros.

O homem de 42 anos foi acusado de furto qualificado, coação, resistência, falsificação de documentos, tráfico de menor gravidade, mas também um crime de tentativa de homicídio qualificado: é que, ao ser abordado pelos agentes da PSP, por volta das 12h50 desse dia, o suspeito agrediu-os e atacou-os com uma navalha.

O arguido vai agora responder por estes crimes no julgamento que arranca em setembro no Tribunal de São João Novo, no Porto. O CM adianta ainda que, segundo a acusação, o suspeito tinha assaltado uma loja de venda de plantas, em Vilar do Pinheiro, Vila do Conde, cinco dias antes. Terá fugido com cinco oliveiras bonsai com um valor total de 875 mil euros. Mais: terá ainda furtado também em Vila do Conde um Mercedes no valor de 20 mil euros.