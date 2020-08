(Em atualização)

Um carro a arder no IC19 fez cortar o trânsito no sentido Sintra-Lisboa, estando apenas uma via aberta, confirmou ao Observador junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O alerta foi dado às 15h07, estando no local membros elementos da brigada de trânsito da PSP e os bombeiros. Não há feridos.

O incidente está a provocar a longas filas de trânsito pouco depois das bombas de gasolina da BP. O incêndio já foi controlado, sendo num carro a Gás Natural (GPL). Contudo, ainda não está confirmada a ligação entre o tipo do carro e o fogo.