Um painel grande com a imagem da figura em causa e uma mensagem de bem-vindo em português e na sua língua, um ecrã ao lado para passar um pequeno vídeo, um microfone de pé alto para responder às perguntas, algumas cadeira espalhadas com o devido distanciamento social. A forma como Jorge Jesus foi apresentado com pompa e circunstância num dos sintéticos cobertos do Benfica Campus, e que foi quase replicada com Vertonghen, Everton Cebolinha e Waldschmidt, serviu para criar uma fotografia que rapidamente começou a circular como se estivesse tudo preparado para Edison Cavani ser o próximo nome naquele contexto. Não se confirmou. Até porque, se e quando acontecer, o uruguaio terá uma outra apresentação. Mas a contratação já não parece fugir às águias.

Ainda no Uruguai, onde passou os últimos tempos de férias mas a trabalhar com o preparador físico Christian González para manter a forma, o avançado que esteve nos últimos sete anos no PSG depois das passagens por Palermo e Nápoles viajou este domingo para a Europa, onde irá passar numa primeira fase por Paris. “Sem destino mas cada vez mais perto”, escreveu antes de levantar voo nas redes sociais.

Antes, entre autógrafos e fotografias que foi tirando com fãs no aeroporto, o internacional de 33 anos falou à imprensa local e assumiu pela primeira vez que o Benfica é uma possibilidade para prosseguir a carreira. “Estamos a falar com o Benfica. Sim, é verdade, houve reuniões, mas também houve com outras equipas. Ainda não está definido, portanto não posso dizer nada. No dia em que chegue a um acordo com uma equipa vocês vão saber. Se gostava? O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Champions. Muitos uruguaios já passaram por lá, como é que eu poderia não me sentir atraído? Se for para lá, ficarei encantado”, comentou.

Más de la partida de Cavani hacia Europa. @TelemundoUY pic.twitter.com/VFNN8V3mXL — Leo Díaz (@Leotelemundo) August 16, 2020

“Não, ainda não falei com o treinador [Jorge Jesus]. Mas se me telefonasse com certeza que falaria com ele e falaríamos um pouco de futebol. Depois os contratos, os números, isso são outras coisas que certamente também falaríamos mas não teria mal nenhum em falar com o treinador. Vou para a Europa hoje [domingo] e vou ver como tudo corre até lá e tratar de assinar e começar a próxima etapa da minha vida”, acrescentou no aeroporto.

Antes de entrar a la sala vip del aeropuerto, Cavani se sacó fotos con todos los que le pidieron. @TelemundoUY pic.twitter.com/2MAXgJkCSe — Leo Díaz (@Leotelemundo) August 16, 2020

Antes, em entrevista à ESPN Uruguai, Walter Guglielmone, irmão e um dos representantes de Cavani, admitia também as conversações com os encarnados estão a decorrer faltando alguns detalhes que têm atrasado o acordo total entre as partes. “Está um pouco encaminhado, mas ainda não está fechado”, resumiu.

De recordar que, até ao momento, e além de Jorge Jesus e respetiva equipa técnica, o Benfica já assegurou seis reforços para a temporada de 2020/21: o guarda-redes Helton Leite; os defesas Gilberto e Jan Vertonghen; o médio Pedrinho; e os avançados Luca Waldschmidt e Everton Cebolinha. Além de Edison Cavani, confirmando-se a contratação do avançado, os encarnados ainda se deverão reforçar pelo menos com mais um defesa e um médio.