A CDU/Açores alertou esta segunda-feira para a seca em São Jorge e no Pico e acusou o Governo Regional dos Açores de não tomar “medidas de fundo” para uma “criteriosa e adequada gestão da água”.

Depois de vários dias de visita às ilhas de São Jorge e do Pico, o grupo de trabalho da CDU/Açores demonstrou “a sua preocupação com a seca que as duas ilhas açorianas apresentam” e sublinhou que “muitos agricultores manifestaram uma enorme preocupação” face a este tema.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o partido lamenta o reiterado “recurso a medidas de emergência e planos de contingência”, que acontece porque “o Governo Regional ainda não tomou medidas de fundo que respondam a uma realidade já recorrente”, defendeu o grupo de trabalho.

A estrutura partidária lembra que “este fenómeno tem regularmente vindo a assolar as duas ilhas” e que, “fruto de sucessivos períodos de seca, são sentidas várias repercussões negativas a nível do aproveitamento agrícola e das dificuldades no acesso das populações à água”.

Estamos a falar de um fenómeno sobejamente conhecido, cujas consequências não decorrem apenas da menor ou maior intensidade das chuvas que caem, mas sim, e principalmente, da ausência de medidas ao longo das décadas para as mitigar”, concretiza a nota.

Para a CDU/Açores, que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, a “realidade atual, de absoluta exposição ao risco e de fragilidade a que os agricultores e produtores pecuários se encontram em cenários de seca, evidencia a incapacidade de resposta política com que a região se confronta nos últimos anos”.

Por considerar que “as medidas até agora postas em prática por parte do Governo Regional são manifestamente insuficientes”, e lembrando que “situações como esta irão, certamente, ocorrer com alguma frequência”, o partido exige ao executivo uma “criteriosa e adequada gestão deste precioso bem público que é a água”.